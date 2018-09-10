Ученые Великобритании открыли, что у многих диабетиков в организме часто серьезно не хватает витамина В, о чем они, как правило, не знают и что традиционными, известными методами измерения можно и не обнаружить. Исследование показало, что концентрация витамина В, у диабетиков на 75% ниже, чем у здоровых людей. В нехватке этого витамина, скорее всего, повинны почки. Медики предупреждают: существенный недостаток в организме витамина В, может привести к повреждению сосудов и нервных связей. Диабетики должны восполнить эту потерю. Источник: www.znaha.ru