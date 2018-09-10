Стоит отметить, что ЗКО уже сотрудничает с приграничными областями РФ - Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская и Оренбургская области и свободно реализуют товарооборот в сфере животноводства, транспортно-логистических грузоперевозках и так далее. Как рассказал глава города Кострома Юрий ЖУРИН, продукция Костромского региона поставляется более чем в 80 стран мира. Область сотрудничает с Белоруссией, Казахстаном, Нидерландами, Ирландией, Великобританией, США и другими крупными государствами. - Мы уже несколько дней находимся в вашем городе. Ознакомились с крупными предприятиями. Нам было приятно видеть, что продукция Костромских производителей представлена в городе Уральск. Одна из основных сфер, в которой мы работаем - это ювелирная отрасль. В вашем городе наши изделия предоставлены по максимуму, присутствуют все производители. Добавлю, что наша область также богата лесами. В сотрудничестве это очень интересное направление. Кроме того, мы хотели укрепить и социальные отношения. Для этого тоже есть все возможности, - заявил Юрий ЖУРИН. Как заявили в ходе встречи, Костромская область может поставлять в ЗКО не только продукцию лесопромышленного комплекса и ювелирные изделия, но и продукцию машиностроения, химического и текстильного производства. Между тем, в палате предпринимателей "Атамекен" в ЗКО отметили, что наша область может покрыть потребности Костромской области в сфере мяса КРС, полиэтиленовых труб, кондитерских и колбасных изделий, безалкогольной продукции, макарон, ПВХ профилей, трансформаторов. В итоге и.о. директора палаты предпринимателей ЗКО Марат НУРГУАТОВ и президент союза "Торгово-промышленной палаты" Костромской области Валентин ОРЛОВ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере предпринимательства.