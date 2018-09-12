Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, 23 августа из кабинета управляющего мечети «Нұр Ғасыр» был похищен фотоаппарат «Canon». - Сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятии с помощью видеокамер, расположенных в мечети, были установлены и задержаны ранее судимые жители Актобе 33 и 45 лет. Похищенный фотоаппарат изъят у подозреваемых. По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, - рассказали в полиции.