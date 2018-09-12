Сегодня в средней школе №18 учатся 811 учеников, 109 из них посещают занятия по подготовке к школе. Уже второй учебный год здесь обучаются 373 ученика из средней школы №1, которая признана аварийной и подлежит сносу. В связи с нехваткой кабинетов в школе №18 возникла необходимость ввести трехсменное обучение, таким образом, образовательный процесс здесь, не прекращаясь, ведется с 8.00 утра до 20.00 вечера. - У старших классов по расписанию проходит по 8 уроков, и занятия заканчиваются примерно в 21.30 вечера, поэтому руководство школы решило перевести их в первую смену, а средние и начальные классы оставить во второй и третьей сменах. Вторая из причин, по которой начальные классы не могут учиться в первую смену, – это нехватка классов, - рассказала заместитель директора по учебной части Гульнара Нупкалиева. По поручению руководства акимата г.Атырау для решения сложившейся ситуации была создана рабочая группа, куда вошли замакима по социальным вопросам Полымбет Хасанов, и.о. начальника городского отдела образования Алмабек Абдолов, завучи и директора школ № 1 и №18. Ознакомившись с проблемой в школе заместитель акима г.Атырау Полымбет Хасанов поручил решить проблему с нехваткой кабинетов, переоборудовав под учебные классы школьную библиотеку. - В настоящее время разрабатывается ПСД на строительство нового здания для школы №1 им.М.Жумабаева. После этого оно должно будет пройти госэкспертизу, после этого будет разыгран тендер на строительство нового учебного заведения. Проблему с нехваткой кабинетов мы должны решить заранее. В свою очередь мы понимаем, что ученики начальной школы не должны учиться в третью смену и уходить домой поздно вечером, поэтому поручаю до начала второй четверти переоборудовать школьную библиотеку под учебные классы и по возможности перевести максимальное число начальных классов в первую смену. Мы убедительно просим родителей войти в положение и проявить терпение в сложившейся ситуации, - обратился Полымбет Хасанов к родителям учеников. По распоряжению заместителя акима города Атырау Полымбета Хасанова, проблемы, имеющиеся в общеобразовательных учреждениях города, будут решаться максимально оперативно, чтобы подобные непредвиденные ситуации ни коем образом не влияли на учебный процесс.