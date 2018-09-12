Номинация была присвоена врачу-травматологу Галимжану Рамазанову при помощи голосования, в котором принимали участие пациенты Областной клинической больницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что Галимжан Рамазанов работал в Областной больнице с 2009 года. В 2008 году он окончил КазГМА по специальности "Лечебное дело". В 2009 году он окончил интернатуру в КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова по той же специальности. В 2012 году прошел переподготовку в НИИ травматологии и ортопедии и стал работать врачом-травматологом. В 2017 году Галимжан Рамазанов прошел основной курс клинико-теоретической программы по артроскопии суставов и переломам костей таза. 17 июня 2016 года Галимжан Рамазанов получил награду за спасение жизни человека в составе бригады врачей. 24 сентября 2015 года при работе на стройке 26-летний мужчина упал в бетономешалку. Он был доставлен в областную клиническую больницу со множественными переломами всех конечностей. Мужчина был в тяжелом состоянии. Галимжан Рамазанов был в составе группы врачей, которые оперировали пострадавшего. В июне, когда Галимжан Рамазанов и его коллеги получили награду, пострадавший мужчина пришел на праздник и поклонился врачам. - В этом году Галимжан Рамазанов победил в номинации Интернет-признание.Голосование проводилось среди среди пациентов Областной клинической больницы. Коллеги отзываются о нем исключительно хорошо. Он был добрым, отзывчивым и душевным, всегда улыбался и много шутил. Пациенты также вспоминают о нем с благодарностью и теплотой, - рассказывают в управлении здравоохранения. Нужно также отметить, что в этом году, когда ЗКО посетил министр здравоохранения Елжан Биртанов, Галимжан Рамазанов объяснял министру принцип работы безбумажного производства. Напомним, вечером 10 сентября врач-травматолог Областной клинической больницы свел счеты с жизнью. Начато досудебное расследование.