Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.

Председателю Национального Банка Республики Казахстан Акишеву Д.Т.

Депутатский запрос Уважаемый Бакытжан Абдирович! Уважаемый Данияр Талгатович!

Нынешнему ослаблению казахстанской национальной валюты и Правительством и Национальном банком дано много объяснений: общее укрепление доллара США, отток капитала с развивающихся рынков, антироссийские санкции. Ссылки на внешние обстоятельства заслоняют реальную картину того, что у нас происходит, и что необходимо предпринять. Сейчас, по сути, стратегия состоит в том, чтобы пассивно наблюдать за происходящим и готовиться к предстоящему, согласно прогнозам Национального банка, росту инфляции. При этом население может готовиться только морально, поскольку доходы у большинства фиксированные, и на их быстрый рост рассчитывать не приходится. Такая политика пассивного выжидания представляется неоправданной, поскольку есть возможности и для активных действий. Если Национальный банк пока не может обуздать волатильность курса, то всем нам необходимо создать условия для минимизации его негативных последствий для казахстанцев. Прежде всего, речь идет о защите пенсионных накоплений и депозитов в национальной валюте. Сегодня пенсионные взносы допускаются исключительно в тенге, банковские вклады государство также поощряет делать только в тенге, провозгласив дедолларизацию. Коммунисты считают, что при таких условиях государство должно обеспечить защиту пенсионных и личных накоплений граждан от обесценивания. Сделать это можно через валютное гарантирование – индексацию с привязкой к курсу. Мы уверены, что, с одной, стороны, это сохранит сбережения населения, повысит уверенность граждан в надежности, как национальной валюты, так и экономики в целом, с другой стороны, такая мера простимулирует государство жестче относиться к спекулятивным играм на валютном рынке. В целом же мы получим гораздо более предсказуемую и понятную среду, что крайне важно для самочувствия бизнеса и населения, чтобы вкладывать в свою страну, ее будущее. Предполагая вопросы, откуда взять средства на индексацию, хотим дать вариант наших расчетов. Если курс тенге опустился до двухлетнего минимума, но не нужно забывать, что при этом стоимость нефти поднялась до четырехлетнего максимума и именно этот товар формирует главные потоки валютной выручки, являясь фундаментальным фактором, определяющим курс тенге. Сложились уникальные условия для системообразующей отрасли нашей экономики- максимальная «вилка» между экспортной валютной выручкой и тенговыми затратами, что очень выгодно для производителей. Два года назад баррель нефти стоил 45 долларов, что при курсе 340 тенге за доллар составляло 15300 тенге. Год назад цена была уже 50 долларов, что при том же курсе было 17000 тенге. Сейчас стоимость нефти приблизилась к 80 долларам за баррель, а курс тенге снизился до 380 за доллар. В результате каждый баррель приносит нефтяной отрасли уже 30 400 тенге, при том, что ничего не поменялось. По нашим подсчетам, в масштабах всего нефтяного экспорта страны годовая прибавка только за счет такой конъюнктуры составляет порядка 3 триллионов тенге и это достаточная сумма, чтобы компенсировать потери, которые складываются от существенного ослабления национальной валюты.

Депутаты фракции «Народные коммунисты»: А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков