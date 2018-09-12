Валентина МИХНО рассказала, что каждый раз ей поступают жалобы от жителей домов, расположенных непосредственно рядом со стихийным рынком. - Я неоднократно писала депутатские запросы. Но никакого ответа не получила. Люди продолжают ко мне обращаться и я не могу оставить их просьбы без внимания. Нужно хоть какую-то работу выполнить, чтобы люди видели, что мы о них заботимся. Хотя бы давайте контейнеры им поставим, - заявила Валентина МИХНО. На это аким города Уральск Мурат МУКАЕВ ответил, что местные исполнительные органы занимаются решением данного вопроса. - Есть соответствующие органы, есть соответствующие КСК. До конца недели мы создадим группу, изучим эту ситуацию, привлечем городскую СЭС, - заявил Мурат МУКАЕВ.