Сегодня, 12 сентября, депутат Уральского городского маслихата Валентина МИХНО на сессии пожаловалась акиму города Мурату МУКАЕВУ на стихийную торговлю возле рынка Жайык, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Валентина МИХНО рассказала, что каждый раз ей поступают жалобы от жителей домов, расположенных непосредственно рядом со стихийным рынком. - Я неоднократно писала депутатские запросы. Но никакого ответа не получила. Люди продолжают ко мне обращаться и я не могу оставить их просьбы без внимания. Нужно хоть какую-то работу выполнить, чтобы люди видели, что мы о них заботимся. Хотя бы давайте контейнеры им поставим, - заявила Валентина МИХНО. На это аким города Уральск Мурат МУКАЕВ ответил, что местные исполнительные органы занимаются решением данного вопроса. - Есть соответствующие органы, есть соответствующие КСК. До конца недели мы создадим группу, изучим эту ситуацию, привлечем городскую СЭС, - заявил Мурат МУКАЕВ.   Фото Медета МЕДРЕСОВА