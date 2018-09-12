Меморандум о сотрудничестве подписали аким Атырауской области Нурлан Ногаев, председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова и глава СПК «Атырау» Марат Тусупкалиев. Данное соглашение предполагает строительство четырех объектов на 297 квартир, которые будут сданы в эксплуатацию в 2019 году. Кроме этого, был подписан еще ряд меморандумов по обеспечению жильем жителей Атырауской области. В своем приветственном выступлении аким Атырауской области Нурлан Ногаев рассказал о проводимой работе по обеспечению жильем жителей региона. - На данный момент в области строится 44 многоэтажных дома на 3000 квартир. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 34 многоэтажных дома на 2000 квартир. Надо сказать, что к государственной программе «7-20-25» у жителей нефтяного региона отмечается большой интерес, с начала года было принято 59 заявок, из них 34 были одобрены, - рассказал глава региона. Кроме того, что в рамках заключенных меморандумов, в микрорайоне «Нурсая» будут построены дома на 100 квартир. Также по программе «Нұрлы жер» строится 21 жилой дом в микрорайонах «Нурсая» и «Береке». Еще по одному направлению программы «Нұрлы жер», в жилом массиве Талгайран возводится 80 частных домов. Их площадь составляет 64 – 191 кв. м, дома одно - и двухэтажные. Стоимость 1 кв. м жилья - 120 000 тенге. При этом потенциальные покупатели должны стоять в очереди в местном акимате на получение земельного участка. - Чтобы стать участником программы «Нұрлы жер» и купить это жилье, достаточно иметь на счете в ЖССБК первоначальный взнос в размере 20%. Если взять в расчет стоимость 1-комнатной квартиры в 7 млн тенге, то на депозите необходимо накопить 1,4 млн тенге. Затем банк выдаст льготный заём по ставке 5% годовых- рассказала председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.