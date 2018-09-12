В Казахстане в августе 2018 года размер среднемесячной номинальной заработной платы одного работника, по оценке, составил 159 125 тенге, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики РК. Иллюстративное фото из архива "МГ" В свою очередь, размер среднедушевых денежных доходов населения в июле этого года, по оценке, составил 85 036 тенге. В номинальном выражении денежные доходы населения по сравнению с июлем 2017 года увеличились на 4,7%, в реальном - уменьшились на 1,1%.