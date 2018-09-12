В акимате Уральска рассказали, где установят скульптуру двум батырам.  Сегодня, 12 сентября, в акимате Уральска состоялась встреча акима города с общественными деятелями и активистами. В ходе встречи градоначальник рассказал о работе, проводимой в областном центре. Также Мурат Мукаев рассказал об установке памятника двум батырам - Махамбету Утемисову и Исатаю Тайманову. – Идея установления памятника двум батырам нашла поддержку у областного акимата и были выделены средства. Скульптура будет очень высокой - 12 метров. Для выделения места установки памятника уже неоднократно проводились встречи и исследования. Мы предлагали 11 мест для установки скульптуры. В других городах памятник установлен чаще всего при въезде в город и является как бы визитной карточкой. В связи с этим планируем установить его перед двумя мостами в районе Жазиры. В будущем будут внесены изменения в благоустройстве данного места, - рассказал аким города и представил эскиз скульптуры. Напомним, в  мае нынешнего года совещание по вопросу установки памятника Исатаю и Махамбету прошла под руководством заместителя акима ЗКО Габидуллы Оспанкулова. Тогда общественники были против установки скульптуры при въезде в город в районе села Подстепное, посчитав, что это неуважение к батырам и "лучше вообще не ставить памятник, чем ставить его в степи". Также было предложено установить скульптуру вместо памятника Чапаеву на вокзальной площади. Фото Медета МЕДРЕСОВА