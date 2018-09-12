mxL4z_TGuOw По информации источника, антикоррупционной службой по Атырауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника УВД Атырау, подполковника полиции и старшего инспектора отдела миграционной службы данного управления, майора полиции. - Должностные лица изобличены в системном получении взяток с мая по август этого года за беспрепятственное и ускоренное получение трудовых разрешений иностранными гражданами. Общая сумма взяток в виде денежных средств и товарно-материальных ценностей за ускоренную и беспрепятственную регистрацию и получение трудового разрешения гражданами Республики Узбекистан составила 213 тысяч тенге, - сообщила в ходе брифинга Жанна Бастарова. Кроме того, в ходе обыска у подозреваемых изъяли более 80 паспортов иностранных граждан и денежные средства в сумме 600 тысяч тенге. - Подозреваемые не задерживались в связи с полным признанием фактов получения взяток, - уточнила Жанна Бастарова.скриншот с оперативного видео