В получении взятки и хищении бюджетных средств подозревается руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1mu6ufmTar0 Как рассказала официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова, 5 сентября национальным бюро по Западно-Казахстанской области в получении взятки изобличен руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Теректинского района. - Находясь в своем служебном кабинете, подозреваемый лично получил от подрядной организации денежные средства в сумме 100 тысяч тенге за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках по объекту «Ремонт дороги ул. Айтиева пос. Федоровка Теректинского района» и дальнейшее общее покровительство, - рассказала Жанна Бастарова. Установлено, что ранее подрядная организация выиграла тендер по текущему ремонту и содержанию автомобильных внутрипоселковых дорог Теректинского района и заключила соответствующий договор о государственных закупках с Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района. - Фактически работы по указанному договору не выполнялись, а денежные средства были полностью обналичены главой подрядной организации и переданы руководителю государственного учреждения частями в период с июня 2017 года по февраль 2018 года. Руководитель подозревается в хищении 7,1 миллиона тенге, - пояснила Жанна Бастарова. Нужно отметить, что 7 сентября подозреваемый взят под стражу. Проводится досудебное расследование. Скриншот с видео