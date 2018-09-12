Реконструкция путепровода в районе "Омеги" будет проводиться за счет недропользователей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ"   По словам заместителя руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдара МЕНЕЕВА, точная дата закрытия путепровода пока неизвестна. - В данный момент идут конкурсные процедуры по определению подрядчика, - сообщил Айдар МЕНЕЕВ. - Кроме того, сейчас ведутся ремонтные работы в микрорайоне Балауса, в связи с чем конечная остановка маршрутов №6 и №7 немного изменилась. Сейчас остановка располагается там, где была раньше (на ул. Бокен би - прим. автора). Это делается для безопасности людей. Напомним, 7 сентября после реконструкции был открыт деповской путепровод. На ремонт он закрылся 1 марта 2017 года, строители управились за полтора года.  