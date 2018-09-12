Сегодня, 12 сентября, в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор Рустаму ДАВЛЕТШИНУ, который обвиняется в убийстве тестя и тещи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Суд признал виновным Рустама ДАВЛЕТШИНА по ст. 99 ч.2 "Убийство" и ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"и приговорил его к 19 годам колонии максимальной безопасности. Также Рустам ДАВЛЕТШИН должен выплатить 5 миллионов тенге в качестве морального вреда и 899 тысяч тенге в качестве материального ущерба. В ходе судебных слушаний, Рустам ДАВЛЕТШИН заявил, что причиной преступления послужило то, что родственники бывшей жены довели его, неоднократно оскорбляя и унижая его честь и достоинство. В то время как бывшая жена осужденного Надия АБДРАХМАНОВА, заявила, что обвиняемый лишил её родителей, заранее готовился к этому преступлению и заслуживает смертную казнь или пожизненный срок. Напомним, 10 мая в 20.00 в микрорайоне Строитель Рустам Давлетшин пришел в квартиру, где жила его бывшая супруга с сыном. Дверь ему открыла бывшая теща, он выстрелил в нее из ружья, затем он выстрелил в тестя. Женщина от полученного ранения скончалась на месте, мужчина умер через несколько дней в больнице. GJrnqxY-yA8 Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА    