Ox_cKlyynHg По информации источника, антикоррупционной службой по Атырауской области изобличена в коррупции руководитель отдела принудительного взимания управления госдоходов г.Атырау. Должностное лицо подозревается в системном получении взяток посредством вымогательства денег с предпринимателей за неотражение выявленных налоговых нарушений, незаконное прекращение предпринимательской деятельности. В результате проведенных негласно-следственных действий установлено, что 6 сентября руководитель отдела принудительного взимания УГД г.Атырау в 14.30 часов получила взятку в размере 60 тысяч тенге от индивидуального предпринимателя за невыставление уведомления о наличии налоговой задолженности, прекращение деятельности ИП, а также незакрытие счета и общее покровительство деятельности малого бизнеса. - В тот же день буквально через 10 минут после получения первой взятки, в 14.40 подозреваемая путем вымогательства получила взятку в размере 10 000 тенге от представителя другого ИП за невыставление уведомления о наличии налоговой задолженности, прекращение деятельности ИП, незакрытие счета и общее покровительство деятельности малого бизнеса. Подозреваемая полностью признала факты получения взяток, - рассказали в ведомстве.Скриншот с видео