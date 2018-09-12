На Западе Казахстана по-прежнему сохраняется теплая погода. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем +30 градусов, ночью +11. В Атырау днем 29 градусов выше нуля, ночью +20. В Актобе солнечная погода, днем 25 градусов выше нуля, ночью +7. В Актау +30 градусов днем и +22 ночью.