Иллюстративное фото из архива "МГ" В Мажилисе Парламента РК прошла презентация законодательных поправок по вопросам транспорта. В документе прописали нормы, которые будут регламентировать работу мобильных приложений "Яндекс.Такси", Uber и inDriver. В законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта" предложили прописать понятие "перевозка такси". Это позволит применять нормы и санкции к онлайн-сервисам, которые обрабатывают заказы клиентов на перевозку пассажиров. С помощью поправок в закон сотрудники Министерства по инвестициям и развитию планируют вывести из тени 50 тысяч нелегальных извозчиков, которые постоянно пользуются мобильными приложениями, сообщил председатель Комитета транспорта МИР РК Асет Асавбаев. При этом он отметил: хотя для того, чтобы заниматься таксомоторными перевозками, нужно только подать уведомление, администраторы сервисов "Яндекс.Такси", Uber и inDriver продолжают пользоваться "лазейками" в законе. Асет Асавбаев отметил, что водители и транспорт, который используется онлайн-сервисами для перевозки пассажиров, не соответствуют требованиям транспортного законодательства. Решить эту проблему с помощью переговоров с администрациями мобильных приложений ведомству не удалось, так как в законе не регламентирован порядок и правила работы интернет-компаний в этой сфере. Не помог и шаг навстречу – то, что в МИР РК упростили механизм для легализации перевозок: чтобы зарегистрироваться, перевозчикам надо было только подать уведомление об этом. Председатель Комитета транспорта МИР РК подчеркнул, что после принятия изменений "лазейка" в законе исчезнет и появится возможность регламентировать и контролировать работу этих компаний.