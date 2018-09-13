На месте работают полицейские и криминалисты. В пресс-службе ДВД ЗКО рассказали, что в данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия. На месте работают сотрудники полиции. Личность погибшего устанавливается. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что на станцию скорой помощи поступил вызов на ул. Мухита. - Сообщалось, что рядом со Сбербанком лежит мужчина. Вызов поступил в 07.29, доезд в 07.35. Мужчина примерно 30 лет скончался до приезда скорой помощи. На теле множественные гематомы, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. Нужно отметить, что на месте, где был обнажен труп, остались следы крови. Подробности выясняются.