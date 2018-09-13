Кредит – именно так выглядит один из самых популярных запросов в Google на территории стран СНГ. Жизнь в кредит – стала нормой для нашего общества, потому что это удобно и позволяет не откладывать свои желания и яркие моменты жизни «на потом». Но, у любой монеты есть две стороны.
Не любим мы – казахстанцы себе отказывать. Да и традиции нас часто подталкивают к тому, чтобы срочно найти большую сумму денег. К примеру, свадьба! Всем известно: скромная свадьба на 60 человек – это не для нас. А что для нас? Если новый телефон – то iPhone, если машина – то из салона, если той – то на весь мир, если квартира – то в новом ЖК. Так и растет закредитованность населения. По данным ranking.kz
каждый трудоспособный казахстанец должен банкам только по потребительским кредитам в среднем уже более 2 месячных окладов. По регионам РК самыми закредитованными являются алматинцы, жители Мангистауской области и астанчане. Но, и другие регионы не сильно отстают.
Желание «жить красиво» порой приводит к тому, что люди начинают страдать от финансовой нагрузки. Потратив один раз заемные деньги на крупную покупку, впоследствии часто приходится ограничивать себя в стандартных ежедневных тратах. К сожалению, об этом чаще всего человек начинает задумываться уже после того, как проходит эйфория от крупной покупки и Вас уже называют «заемщик».
Так что же делать, если кредит, а может даже не один уже есть, но жить с этим сложно? С этим вопросом мы обратились в банк
.
- На сегодняшний день, самый действенный способ снижения кредитной нагрузки для физических лиц – это рефинансирование, то есть частичное или полное погашение ссуды за счет получения нового, более дешевого кредита. Заемщик берет кредит в том же или другом банке под меньший процент, погашает предыдущий кредит и выплачивает новую задолженность, но уже на более выгодных условиях, - рассказывает директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев.
Как это работает?
Суть рефинансирования в том, что человек берет кредит, чтобы закрыть кредит! За счет чего он выигрывает? Дело в том, что ситуация на рынке часто меняется и банки подстраиваясь под ситуацию, стараются предложить своим клиентам лучшие условия. К примеру, год назад Вы оформили заём в банке «А» под 30% годовых, а теперь узнаете, что банк «В» предлагает такой же заём, но уже под 20% годовых! Кроме того, получая новый кредит, Вы можете растянуть период возврата долга и тогда ежемесячный платеж будет гораздо меньше, чем в прошлый раз.
- Для того, чтобы рефинансировать свои займы необходимо обратиться в банк и заполнить обыкновенную заявку на кредит
. На данный момент в Банке ВТБ (Казахстан)
можно рефинансировать кредит на сумму до 4 000 000 тенге, сроком до 5 лет, - говорит Асхат Мусагалиев. – Еще один плюс рефинансирования в том, что получая новый кредит Вы можете закрыть старые займы и оставшуюся сумму использовать на собственные нужды. В жизни бывают разные ситуации и порой, это необходимо.
Если Вы осознали, что «рефинанс» - это не про искусство и хотите воспользоваться этим финансовым инструментом, проверьте свою кредитную историю. Банки не любят выдавать новые займы тем, кто не выплачивал старые долги. На все дополнительные вопросы по этой теме Вам могут ответить в Банке ВТБ по номеру 5050 (бесплатно с мобильного).
Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК.
