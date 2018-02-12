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Социум Спорт

Родные и соседи болеют за участников Олимпиады из Уральска

Бабушки, мама, соседи, младшие братья и племянники собираются вместе, чтобы поболеть за Абзала Ажгалиева. 9 февраля в корейском Пхёнчхане стартовали Олимпийские Игры. Казахстан представляют 12 спортсменов, двое из которых - уральцы. Это шорт-трекисты Абзал Ажгалиев и Нурберген Жумагазиев. В Уральске за Абзала Ажгалиева болеет не только его семья, но и соседи, и просто знакомые. - Абзал - сын моей старшей дочери. В 4 года он остался без отца. Дочь одна вырастила сына, которым мы все гордимся. Нашей стране желаю мира и процветания, а внуку - достижения целей, - говорит 76-летняя бабушка Бижамал
Дана Рахметова
Родные и соседи болеют за участников Олимпиады из Уральска
Бабушки, мама, соседи, младшие братья и племянники собираются вместе, чтобы поболеть за Абзала Ажгалиева.
9 февраля в корейском Пхёнчхане стартовали Олимпийские Игры. Казахстан представляют 12 спортсменов, двое из которых - уральцы. Это шорт-трекисты Абзал Ажгалиев и Нурберген Жумагазиев. В Уральске за Абзала Ажгалиева болеет не только его семья, но и соседи, и просто знакомые. - Абзал - сын моей старшей дочери. В 4 года он остался без отца. Дочь одна вырастила сына, которым мы все гордимся. Нашей стране желаю мира и процветания, а внуку - достижения целей, - говорит 76-летняя бабушка Бижамал Хайленова. - У меня много внуков, и все они хотят пойти по стопам своего старшего брата. Поболеть за спортсмена в их дом приходит и их 77-летняя соседка. - Абзала знаю с детства. Он всегда очень любил коньки, - говорит апай. - Мой сын вынес флаг Казахстана. Мы всем миром болеем за наших спортсменов. Желаем им удачи. Благодарим наших тренеров, руководство области и страны за такую возможность, - рассказала мама Абзала Шолпан Хайленова. Стоит отметить, что в копилке Казахстана появилась первая медаль. "Бронзу" завоевала фристайлистка Юлия Галышева.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Абзал Ажгалиев Олимпийские Игры

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