Родные и соседи болеют за участников Олимпиады из Уральска

Бабушки, мама, соседи, младшие братья и племянники собираются вместе, чтобы поболеть за Абзала Ажгалиева. 9 февраля в корейском Пхёнчхане стартовали Олимпийские Игры. Казахстан представляют 12 спортсменов, двое из которых - уральцы. Это шорт-трекисты Абзал Ажгалиев и Нурберген Жумагазиев. В Уральске за Абзала Ажгалиева болеет не только его семья, но и соседи, и просто знакомые. - Абзал - сын моей старшей дочери. В 4 года он остался без отца. Дочь одна вырастила сына, которым мы все гордимся. Нашей стране желаю мира и процветания, а внуку - достижения целей, - говорит 76-летняя бабушка Бижамал