Родственники мальчика с ампутированными руками из ЗКО возмущены долгим расследованием

Обвинение предъявлено одному человеку по статье «Халатность», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ"malchiku-nuzhna-pomosh-1 24 мая четырёхлетний Аманжол Орынбекулы из Жангалинского района получил сильный удар током. У ребёнка диагностировали обширные электроожоги четвёртой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутировали обе руки до верхней трети плеч. Теперь ребёнку требуется долгая реабилитация, оформление инвалидности, установка протезов и привыкание к ним. Предпринима