– Обвинение предъявлено одному человеку, он обвиняется в халатности, но вину не признаёт. Именно он был ответственен за тот трансформатор и за безопасность. На месте установили ограду только после трагедии. Расследование длится пять месяцев, это очень долго. Ребёнок остался инвалидом на всю жизнь, потерял обе руки, не может самостоятельно есть, одеваться и даже ходить в туалет. Мама Аманжола всё свое время и силы тратит лишь на него, ведь один он не справится ни с чем. Наш адвокат уже направил жалобу в прокуратуру по этому поводу, - говорит Айдана.В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что дело велось по статье 371 УК РК «Халатность». Расследование завершено, дело направлено в прокуратуру для решения вопроса от утверждении обвинительного акта. В пресс-службе областной прокуратуры пообещали прокомментировать ситуацию позже. Сейчас маленький Аманжол вместе с мамой находятся в Алматы, где ему будут изготавливать протезы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Родственники мальчика с ампутированными руками из ЗКО возмущены долгим расследованием
Обвинение предъявлено одному человеку по статье «Халатность», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ"malchiku-nuzhna-pomosh-1 24 мая четырёхлетний Аманжол Орынбекулы из Жангалинского района получил сильный удар током. У ребёнка диагностировали обширные электроожоги четвёртой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутировали обе руки до верхней трети плеч. Теперь ребёнку требуется долгая реабилитация, оформление инвалидности, установка протезов и привыкание к ним. Предпринима