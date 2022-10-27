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Социум

Родственники мальчика с ампутированными руками из ЗКО возмущены долгим расследованием

Обвинение предъявлено одному человеку по статье «Халатность», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ"malchiku-nuzhna-pomosh-1 24 мая четырёхлетний Аманжол Орынбекулы из Жангалинского района получил сильный удар током. У ребёнка диагностировали обширные электроожоги четвёртой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутировали обе руки до верхней трети плеч. Теперь ребёнку требуется долгая реабилитация, оформление инвалидности, установка протезов и привыкание к ним. Предпринима
Арайлым Усербаева
Родственники мальчика с ампутированными руками из ЗКО возмущены долгим расследованием
Обвинение предъявлено одному человеку по статье «Халатность», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Спросил, где руки - мама ребёнка с ампутированными после удара током верхними конечностями из ЗКО
Спросил, где руки - мама ребёнка с ампутированными после удара током верхними конечностями из ЗКО
Фото из архива "МГ"malchiku-nuzhna-pomosh-1 24 мая четырёхлетний Аманжол Орынбекулы из Жангалинского района получил сильный удар током. У ребёнка диагностировали обширные электроожоги четвёртой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутировали обе руки до верхней трети плеч. Теперь ребёнку требуется долгая реабилитация, оформление инвалидности, установка протезов и привыкание к ним. Предпринимательница из Алматы решила подарить мальчику и его родителям двухкомнатную квартиру в Уральске. Жильё уже куплено и после выписки Аманжолу не придётся возвращаться в сельскую глубинку, где у него возникли бы трудности как в физическом плане, так и в психологическом. Спустя пять месяцев после случившегося в нашу редакцию вновь обратилась родственница Аманжола Айдана Сисенгалиева, которая возмущена долгим ходом расследования.
– Обвинение предъявлено одному человеку, он обвиняется в халатности, но вину не признаёт. Именно он был ответственен за тот трансформатор и за безопасность. На месте установили ограду только после трагедии. Расследование длится пять месяцев, это очень долго. Ребёнок остался инвалидом на всю жизнь, потерял обе руки, не может самостоятельно есть, одеваться и даже ходить в туалет. Мама Аманжола всё свое время и силы тратит лишь на него, ведь один он не справится ни с чем. Наш адвокат уже направил жалобу в прокуратуру по этому поводу, - говорит Айдана.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что дело велось по статье 371 УК РК «Халатность». Расследование завершено, дело направлено в прокуратуру для решения вопроса от утверждении обвинительного акта. В пресс-службе областной прокуратуры пообещали прокомментировать ситуацию позже. Сейчас маленький Аманжол вместе с мамой находятся в Алматы, где ему будут изготавливать протезы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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