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Социум

Шоколадного вора задержали в Уральске

Мужчина прихватывал с полок магазина только шоколад Merci. Скриншот с видео В департаменте полиции ЗКО рассказали, что житель Уральска воровал в магазинах сладости. Причём брал только конфеты Merci. - Первую кражу мужчина совершил в магазине на улице Есенжанова. Здесь он похитил две коробки шоколада. Администрация магазина заявила сумму ущерба в 7 920 тенге. Вторая кража конфет попала на видеокамеру в минимаркете на улице Маметова. Здесь мужчина взял с полки десять коробок Merci и спрятал их в штаны, после чего попытался скрыться, но его догнала продавец, схватила за крутку и конфеты упали на
Кристина Кобина
Шоколадного вора задержали в Уральске
Мужчина прихватывал с полок магазина только шоколад Merci.
Шоколадного вора задержали в Уральске
Шоколадного вора задержали в Уральске
Скриншот с видео В департаменте полиции ЗКО рассказали, что житель Уральска воровал в магазинах сладости. Причём брал только конфеты Merci.
-  Первую кражу мужчина совершил в магазине на улице Есенжанова. Здесь он похитил две коробки шоколада. Администрация магазина заявила сумму ущерба в 7 920 тенге. Вторая кража конфет попала на видеокамеру в минимаркете на улице Маметова. Здесь мужчина взял с полки десять коробок Merci и спрятал их в штаны, после чего попытался скрыться, но его догнала продавец, схватила за крутку и конфеты упали на тротуар. Сумма ущерба составила 26 тысяч тенге, - пояснили в ведомстве.
В отношении 37-летнего мужчины ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 87  УК РК (мелкое хищение) и по части 1 статьи 191 УК РК (попытка грабежа).

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Видео предоставлено ДП ЗКО
шоколад вор

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