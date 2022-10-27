Шоколадного вора задержали в Уральске

Мужчина прихватывал с полок магазина только шоколад Merci. Скриншот с видео В департаменте полиции ЗКО рассказали, что житель Уральска воровал в магазинах сладости. Причём брал только конфеты Merci. - Первую кражу мужчина совершил в магазине на улице Есенжанова. Здесь он похитил две коробки шоколада. Администрация магазина заявила сумму ущерба в 7 920 тенге. Вторая кража конфет попала на видеокамеру в минимаркете на улице Маметова. Здесь мужчина взял с полки десять коробок Merci и спрятал их в штаны, после чего попытался скрыться, но его догнала продавец, схватила за крутку и конфеты упали на