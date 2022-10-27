Шоколадного вора задержали в Уральске

- Первую кражу мужчина совершил в магазине на улице Есенжанова. Здесь он похитил две коробки шоколада. Администрация магазина заявила сумму ущерба в 7 920 тенге. Вторая кража конфет попала на видеокамеру в минимаркете на улице Маметова. Здесь мужчина взял с полки десять коробок Merci и спрятал их в штаны, после чего попытался скрыться, но его догнала продавец, схватила за крутку и конфеты упали на тротуар. Сумма ущерба составила 26 тысяч тенге, - пояснили в ведомстве.В отношении 37-летнего мужчины ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 87 УК РК (мелкое хищение) и по части 1 статьи 191 УК РК (попытка грабежа).
gNT0z5N1e9IВидео предоставлено ДП ЗКО