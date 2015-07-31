Родственников погибшего в ВОВ на Украине солдата из Казахстана разыскивают поисковики

В Житомирской области Украины найдено захоронение рядового стрелка Таната ЖАКУПОВА 1922 года рождения. Об этом "МГ" сообщил Алибек НУРГАЛИЕВ, который на днях вернулся из Киева, где нашел захоронение деда. Информацию о Танате ЖАКУПОВЕ ему передали во всеукраинской организации "Закончим войну". Руководитель поисковой организации Борис ДУЧЕНКО выяснил, что Танат ЖАКУПОВ был призван на фронт из аула Джумутдер Гурьевской области (ныне Атырауская область) Казахской ССР. Погиб солдат 20 декабря 1943 года. Сейчас захоронен на станции Чоповичи Житомирской области. - Мы нашли это захоронение во время по