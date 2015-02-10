Источник: Eurosport.ru Источник: Eurosport.ru Марко Ройс продлил контракт с дортмундской "Боруссией" до 30 июня 2019 года, сообщает Vesti.kz со ссылкой на агентство "Р-Спорт". Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали, что интерес к 25-летнему хавбеку проявляет мадридский "Реал". "Я доволен тем, что продлил контракт с "Боруссией". Дортмунд - мой родной город, а "Боруссия" - моя команда. В будущем я жду успехов от команды. У нас много работы впереди", - сказал Ройс. "Ройс может сформировать целую эпоху в "Боруссии", как это делали Уве Зеелер в "Гамбурге" или Стивен Джеррард в "Ливерпуле", - заявил генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке. "Марко решил продлить контракт в нелегкие для команды времена, он показал преданность клубу, и мы очень гордимся этим". Дортмундцы после 20 туров имеют в активе 19 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице. Ройс выступает за "Боруссию" с 2012 года. Он является двукратным обладателем Суперкубка Германии и финалистом Лиги чемпионов. На счету Ройса 23 матча и семь голов за сборную Германии, вместе с командой он выиграл "бронзу" чемпионата Европы 2012 года. Источник: Vesti.kz