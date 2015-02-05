Источник: Nur.kz Источник: Nur.kz Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком английской Премьер-Лиги в истории (с 1992 года) по итогам проведенного опроса среди болельщиков.Об этом передает Nur.kz со ссылкой на Soccer.ru. Проведя шесть лет в "Манчестер Юнайтед", португалец стал любимчиком болельщиков, забив 118 голов в 292 матчах, трижды выиграв чемпионат Англии, дважды - Кубок Лиги и по разу - Кубок Англии, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2008 году он получил "Золотой мяч" и "Золотую бутсу", а в 2009-м за рекордную сумму перешел в "Реал". Десятка лучших игроков в истории английской Премьер-Лиги: 1. Криштиану Роналду – 24% голосов 2. Тьерри Анри – 18 3. Райан Гиггз – 13 4. Алан Ширер – 12 5. Эрик Кантона – 12 6. Стивен Джеррард – 10 7. Деннис Бергкамп – 5 8. Джанфранко Дзола – 3 9. Рой Кин – 2 10. Патрик Виейра – 1. Источник: Nur.kz