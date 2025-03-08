Российские пилоты сообщили об НЛО над Поволжьем и Липецкой областью

Он двигался параллельным курсом в том же воздушном коридоре, но с большей скоростью, когда самолёт пролетал в верховьях Волги.



Несмотря на то, что это было 1 марта, информация попала в СМИ несколько дней спустя, когда пассажиры этого авиарейса решили предать происшествие огласке, разместив фото и видео НЛО в соцсетях.



Одновременно в соцсетях появилась информация и о другом НЛО, заснятом в тот же день над Волгой в Самарской области, но в другое время. Пассажиры рейса Оренбург — Москва заметили в небе необычное пульсирующее свечение, двигавшееся встречным курсом.



В обоих случаях авиалайнеры продолжили полёт.

Ранее ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации.



