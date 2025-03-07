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Социум

Ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации

Ученые исследовали излучение звезд, которое фиксируют телескопы Gaia, 2MASS и WISE.
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Ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации

Семь звезд могут обладать сферами Дайсона, которые указывают на существование внеземных цивилизаций. Об этом сообщила группа из шведских, индийских и американских астрономов в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые исследовали излучение звезд, которое фиксируют телескопы Gaia, 2MASS и WISE. Те звездные объекты, которые гипотетически обладают сферами Дайсона, испускают избыточное инфракрасное излучение, доступное для приборов на Земле. 

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Из-за того, что сферы Дайсона могут появиться только усилиями высокоразвитых инопланетян, изучение возможного излучения от этих устройств выступает одним из главных способов поиска инопланетной жизни.

Существующие в науке теории не объясняют обнаруженное у звезд избыточное излучение. Астрономы планируют исследовать эти объекты более мощными телескопами.

Ранее планетологи выяснили, как самая холодная планета вырабатывает тепло.


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