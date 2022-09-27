Специалисты уже оформляют документы, передаёт портал «Мой ГОРОД». В ЗКО за сутки выявили 37 новых случаев COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учётом опыта «спецоперации». Мобилизации подлежали около 300 тысяч россиян. После такого сообщения немалое число граждан решили покинуть страну. Многие устремились и в Казахстан. По последним данным, только на территорию ЗКО въехали около 18 тысяч россиян, на границах образовались многокилометровые очереди. Среди тех, кто покинул Россию, встречается множество специалистов в различных областях, в том числе и медицинские работники. Они создали Telegram-канал «Релокация медиков в Казахстан», где обмениваются информацией о способах трудоустройства в нашей республике. Россияне предоставляют полную информацию о своей квалификации, стаже работы и специализации, а потенциальные работодатели со всего Казахстана предлагают свои вакансии и условия работы. Выяснилось, что именно с помощью этого канала областная инфекционная больница нашла специалистов, в которых нуждалась. По словам директора медицинского учреждения Надии Ахметовой, на данный момент планируются принять на работу трёх врачей.
– На сегодня в город прибыли два специалиста: эндоскопист и инфекционист. С третьим врачом-бактериологом ведутся переговоры, он ещё границу не пересёк. Мы со своей стороны оказываем всю консультативную помощь. Они должны будут сначала зарегистрироваться в миграционной службе. Наши коллеги создали волонтёрскую группу, помогают решить жилищные вопросы. Кроме этого, они должны пройти процедуру нострификации (процедура признания образовательных документов иностранных государств - прим. автора) и получить сертификацию. Только тогда мы на законных основаниях сможем принять их на работу. У них хороший стаж работы - 8, 12 и 15 лет, - рассказала Надия Ахметова.
К слову, в области существует дефицит в медицинских кадрах, а именно в профильных специалистах. Кроме этого, за последние два года инфекционная больница оснастилась современным оборудованием и потребность в специалистах возросла ещё больше. По словам Ахметовой, заработная плата казахстанских врачей особо не отличается от российских коллег, а это примерно 500-600 тысяч тенге. Двое врачей планируют обосноваться в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.