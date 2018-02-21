Российский интернет ступил на путь Google

Крупнейшие российские интернет-компании выбрали путь Google и Facebook: они создают экосистемы, проникая во все сферы жизни россиян — доставка еды, такси, каршеринг, киберспорт. К такому выводу пришел российский Forbes, представивший новый рейтинг самых дорогих компаний российского интернета. Список, как и годом ранее, возглавил «Яндекс», стоимость которого Forbes оценил в 12,3 миллиарда долларов (678 миллиардов рублей). Основной источник дохода для компании — реклама, за три квартала 2017-го «Яндекс» заработал на ней 63,5 миллиарда рублей. Forbes напоминает, что в прошлом году российская комп