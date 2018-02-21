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Российский интернет ступил на путь Google

Крупнейшие российские интернет-компании выбрали путь Google и Facebook: они создают экосистемы, проникая во все сферы жизни россиян — доставка еды, такси, каршеринг, киберспорт. К такому выводу пришел российский Forbes, представивший новый рейтинг самых дорогих компаний российского интернета. Список, как и годом ранее, возглавил «Яндекс», стоимость которого Forbes оценил в 12,3 миллиарда долларов (678 миллиардов рублей). Основной источник дохода для компании — реклама, за три квартала 2017-го «Яндекс» заработал на ней 63,5 миллиарда рублей. Forbes напоминает, что в прошлом году российская комп
gorod
Российский интернет ступил на путь Google
Крупнейшие российские интернет-компании выбрали путь Google и Facebook: они создают экосистемы, проникая во все сферы жизни россиян — доставка еды, такси, каршеринг, киберспорт. К такому выводу пришел российский Forbes, представивший новый рейтинг самых дорогих компаний российского интернета.
Список, как и годом ранее, возглавил «Яндекс», стоимость которого Forbes оценил в 12,3 миллиарда долларов (678 миллиардов рублей). Основной источник дохода для компании — реклама, за три квартала 2017-го «Яндекс» заработал на ней 63,5 миллиарда рублей. Forbes напоминает, что в прошлом году российская компания решила объединить сервис такси с Uber, кроме того, «Яндекс» запустил новый поисковый алгоритм и представил голосового помощника Алису. Второе место Forbes отдал MailRu.Group с оценкой стоимости 6,8 миллиарда долларов (около 390 миллиардов рублей). В начале 2018-го холдинг объявил о покупке киберспортивной ESforce, в прошлом году MailRu приступила к монетизации сервиса «Юла» и запустила международную торговую площадку Pandao, отмечает Forbes. По данным журнала, MailRu также занимает 41 процент российского рынка доставки еды. На третьем месте в рейтинге Forbes — сервис объявлений Avito со стоимостью 2,7 миллиарда долларов (169 миллиардов рублей). Журнал называет его одним из крупнейших в стране с ежемесячной аудиторией 32 миллиона человек и объемом продаж 16 миллиардов рублей в месяц. Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлогодним рейтингом Forbes. На пятое место с шестого поднялась Lamoda, стоимость которой, по данным журнала, выросла с прошлогоднего 301 миллиона долларов до 454 миллионов (17 миллиардов рублей и 25 миллиардов соответственно). Компания вытеснила с пятой строчки онлайн-ретейлера Ozon, который в новом рейтинге Forbes оценил в 369 миллионов долларов (20 миллиардов рублей). lenta.ru  

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