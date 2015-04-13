Российский рубль продолжает расти

Сегодня, 13 апреля, национальная валюта РФ стоит 3,65 тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Рост российской валюты начался с 18 марта. 17 марта нынешнего года был зафиксирован курс рубля ниже 3 тенге, а именно - 2,98. Дешевле всего национальная валюта России стоила 3 февраля - 2,62 тенге. К слову, в январе, видимо, после новогодних праздников казахстанцы отдыхали и к соседям за покупками не ездили. По крайней мере, в январе в Казахстане было продано 29 млрд 486 млн рублей, из которых 983 миллиона в ЗКО, тогда как в декабре прошлого года западноказахстанцы купили 1 млрд 574 млн тен