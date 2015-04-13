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Социум Экономика

Российский рубль продолжает расти

Сегодня, 13 апреля, национальная валюта РФ стоит 3,65 тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Рост российской валюты начался с 18 марта. 17 марта нынешнего года был зафиксирован курс рубля ниже 3 тенге, а именно - 2,98. Дешевле всего национальная валюта России стоила 3 февраля - 2,62 тенге. К слову, в январе, видимо, после новогодних праздников казахстанцы отдыхали и к соседям за покупками не ездили. По крайней мере, в январе в Казахстане было продано 29 млрд 486 млн рублей, из которых 983 миллиона в ЗКО, тогда как в декабре прошлого года западноказахстанцы купили 1 млрд 574 млн тен
Анэль Кайнеденова
Российский рубль продолжает расти
Сегодня, 13 апреля, национальная валюта РФ стоит 3,65 тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
obmennik
obmennik
 Рост российской валюты начался с 18 марта. 17 марта нынешнего года был зафиксирован курс рубля ниже 3 тенге, а именно - 2,98. Дешевле всего национальная валюта России стоила 3 февраля - 2,62 тенге. К слову, в январе, видимо, после новогодних праздников казахстанцы отдыхали и к соседям за покупками не ездили. По крайней мере, в январе в Казахстане было продано 29 млрд 486 млн рублей, из которых 983 миллиона в ЗКО, тогда как в декабре прошлого года западноказахстанцы купили 1 млрд 574 млн тенге. Между тем, в феврале шопинг в России продолжился с большей силой. Так, в феврале в Казахстане было продано 29 миллиардов 486 миллионов рублей, из которых в ЗКО - 1 миллиард 731 миллион рублей. Напомним, падение рубля началось в начале осени прошлого года. Из-за снижения курса российской валюты в Казахстане начался ажиотаж - жители приграничных областей республики стали ездить за товарами, в том числе и за автомашинами в РФ. Если в сентябре 2014 года в ЗКО было продано 800 млн рублей, то в октябре западноказахстанцы скупили уже 1 миллиард 300 миллионов рублей. В ноябре банки второго уровня нашей области продали 1 млрд 500 млн рублей, а в декабре 1 млрд 574 млн рублей. Фото Медета МЕДРЕСОВА
рубль падение

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