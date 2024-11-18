Россия планирует проложить новый газовый маршрут в Китай через Казахстан

Россия рассматривает возможность строительства нового газопровода в Китай через Казахстан, который сможет поставлять до 35 млрд кубометров природного газа в год.

Россия рассматривает возможность строительства нового газопровода в Китай через Казахстан, который сможет поставлять до 35 млрд кубометров природного газа в год.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Новак. По его словам, проработка проекта пока находится на стадии обсуждения. Известно, что план реализуется в момент активного поворота Москвы к Пекину, куда уже отправлено 40 млрд кубических метров газа в этом году.

Капитальные затраты на строительство газопровода через Казахстан оцениваются примерно в 1,18 триллиона рублей, согласно источникам «Коммерсант».

После того как Европа отошла на второй план, Китай стал главным энергетическим клиентом Кремля, несмотря на то, что газ составляет лишь 2,8% в энергобалансе Пекина. Внутреннее потребление газа в Китае за первые восемь месяцев этого года выросло на 8,8% и достигло 283 млрд кубометров. Это связано с увеличением отопления в городах, развитием промышленности и заменой дизельных грузовиков на СПГ. Прогнозируется, что к 2040 году спрос на природный газ в Китае вырастет более чем на 50%.

Однако уголь остается главным источником энергии в Китае, на который приходится почти 60% энергобаланса, поэтому газ выступает лишь как дополнительный ресурс.

Казахстан также видит возможности для роста: экспорт газа в Китай составляет всего 4 млрд кубометров в год. Для Москвы этот газопровод может стать спасательным кругом для укрепления связей с Пекином и компенсации убытков, вызванных уходом Европы. Но Китай не собирается полностью полагаться на российский газ и использует конкуренцию для снижения цен.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков указывает, что добыча газа в Казахстане не увеличивается, а потребление продолжает расти, что в будущем может привести к дефициту. По его словам, через год-два страна может стать нетто-импортером газа из России, и возникнет необходимость создания нового маршрута для поставок. В такой ситуации Казахстану будет выгоднее, если газопровод пройдет транзитом через страну с ответвлением для внутренних поставок, так как основную часть строительства в этом случае будет финансировать «Газпром».