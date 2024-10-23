«КазМунайГаз» и CNOOC запускают новый проект в Атырауской области

Глава "КазМунайГаз" Асхат Хасенов встретился с председателем CNOOC Ван Дунцзинем в Астане. Они обсудили ключевые аспекты сотрудничества в сфере геологоразведки и подписали документ по новому проекту недропользования «Жылыой". По предварительной оценке, участок может содержать более 185 миллионов тонн нефти.

Глава "КазМунайГаз" Асхат Хасенов встретился с председателем CNOOC Ван Дунцзинем в Астане. Они обсудили ключевые аспекты сотрудничества в сфере геологоразведки и подписали документ по новому проекту недропользования «Жылыой".

По предварительной оценке, участок может содержать более 185 миллионов тонн нефти.

Компании согласовали работы на участке недр:

сейсморазведка 2D (переработка и интерпретация 400 погонных км) и 3D (полевые работы, обработка и интерпретация 400 кв. км);

бурение одной надсолевой разведочной скважины (независимый этап) глубиной 2000 м;

в зависимости от результатов полученных данных 3D-сейсморазведки бурение одной подсолевой разведочной скважины (зависимый этап) глубиной 4500 м.

— Мы уверены, что это партнёрство с одной из ведущих энергетических компаний мира придаст новый импульс развитию нефтегазового сектора Казахстана, а также привлечет иностранные инвестиции в нашу страну, так как финансирование поискового этапа будет осуществляться CNOOC, — отметил Хасенов.

Напомним, в августе 2024 года КМГ и CNOOC подписали соглашение о намерениях в области геологоразведки, выразив заинтересованность в совместной работе.

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) — один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.