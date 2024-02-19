Гендиректора АНПЗ и его заместителя сняли с должностей

По информации пресс-службы АНПЗ, "по результатам работы комиссии АО НК «КазМунайГаз» принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО «АНПЗ» Г.Жусанбаева и заместителя генерального директора – главного инженера А.Шошанбаcова".

- Исполнение обязанностей гендиректора будет возложено на заместителя генерального директора – технического директора ТОО «АНПЗ» Лызлова Олега Александровича до принятия дальнейших решений. Завод продолжает производство и отгрузку нефтепродуктов в штатном режиме, - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее СМИ сообщали, что в социальных сетях было опубликовано обращение главного инженера АНПЗ и представлена справка о срыве поставки мазута. Сообщалось о том, что главный инженер обвинил гендиректора в создании тревожной обстановки на заводе и финансовых хищениях со стороны руководства завода.

Гендиректор АНПЗ, в свою очередь, записал видеообращение, в котором сообщил о заведенных на некоторых сотрудников завода уголовных делах.

Позже Галымжан Жусанбаев обратился к Президенту и заявил, что руководство "КазМунайГаза" запрещает ему высказываться в СМИ по ситуации на предприятии.