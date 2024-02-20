Ежемесячно казахстанцы платят за воду, электричество, газ и вывоз мусора.

В прошлом году, после годичного моратория на повышение тарифов (президент объявлял мораорий после январских событий - прим.автора), в Уральске, впрочем, как и в других городах Казахстана, тарифы значительно выросли.

Аналитики Telegram-канала "Черный лебедь, рак и щука" посчитали, сколько тратит среднестатистическая казахстанская семья на коммуналку.

Так, базой для расчета аналитики решили взять семью из трех человек, проживающую сейчас, в зимний период, в квартире площадью 60 кв. м. в многоквартирном доме, потребляющую на человека по 3 кубометра (холодной) и 2 кубометра горячей воды, 100 кВт/ч электроэнергии. В среднем по стране расходы на коммунальные платежи составляют 22007,2 тг - это 5,6% от средней зарплаты по стране. Средняя зарплата в Казахстане, напомним, 393605 тенге.

Итак, лидером оказался Алматы – ее расходы составят 27 364,2 тенге в месяц или 5,8% от средней зарплаты.

Оплата за электроэнергию для населения составляет 2352 тенге за 100 кВт/ч. Кубометр горячей воды 528,5 тенге. 553 тенге каждый алматинец платит ежемесячно за вывоз мусора. 50-литровый баллон сжиженного газа в Алматы стоит 5000 тенге. И отопление в южном городе обходится жителям также дороже, чем где либо по стране - 206,34 тенге за кв. м.

Второе место занял Костанай, где жители тратят на коммуналку в среднем 23 600,1 тенге в месяц или 7% от уровня средней зарплаты.

Оплата за электроэнергию в этом городе составляет 2244 за 100 кВт/ч. Горячая вода 381,3 тг за кубометр, холодная - 86,24 тг. Вывоз мусора также недешев – 453 тенге с человека.

На третьем месте Шымкент. Жители мегаполиса платят за коммуналку 23 225,2 тенге за месяц или 8% от средней зарплаты. В городе самая низкая по стране оплата на содержание жилища – всего 17,89 тг за кв. м. За вывоз мусора шымкентцы платят относительно немного – 395 тенге с человека.

"Почетное" четвертое место у Уральска. Здесь ежемесячная стоимость коммунальных услуг в среднем составляет 22 814,88 тенге или 6,8% от заработной платы. По данным аналитиков, у нас самое дорогое водоотведение (73,94 тенге за 1 куб. м.) и вывоз мусора – 496 тенге с человека. Оплата за электроэнергию составляет 2295 тенге за 100 кВт/ч. Кстати, это второе место по стране после Алматы.

Замыкает пятерку Караганда с оплатой 21681,8 тенге в месяц или 5,9% от зарплаты.

За куб горячей воды жители города платят 509,33 тенге – это второе место после самого дорогого города. За холодную воду платят 135,21 тенге за куб – это второе место после Актау, где проблемы с пресной водой в принципе. Еще более примечательной выглядит цена на водоотведение – она в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране, и составляет 174,9 тенге за куб. Доля зарплаты, направленной на оплату комуслуг, - 5,9%.