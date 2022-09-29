- В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток,— говорится в сообщении.

Фото из архива "МГ" Жителям региона призывного возраста сотрудники военкомата и полиции вручают повестки. Тем временем «Коммерсант» сообщает, что мобилизационный пункт появится на границе с Казахстаном в Астраханской области (скорее всего, речь идёт о пункте пропуска «Караозек» - прим. МГ).

Российские власти не дают однозначного ответа на вопрос о том, разрешён ли резервистам выезд за границу. Минобороны в начале недели сообщало об отсутствии запретов на передвижение граждан. Однако сегодня, 29 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по закону о мобилизации стоящим на воинском учёте гражданам запрещен выезд с места жительства без согласования с военкоматом.

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