- В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток,— говорится в сообщении.
Российские власти не дают однозначного ответа на вопрос о том, разрешён ли резервистам выезд за границу. Минобороны в начале недели сообщало об отсутствии запретов на передвижение граждан. Однако сегодня, 29 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по закону о мобилизации стоящим на воинском учёте гражданам запрещен выезд с места жительства без согласования с военкоматом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.