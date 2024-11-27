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Социум

Россия запускает круиз по Каспийскому морю в 2025 году

В 2025 году новый теплоход «Николай Жарков» отправится в свое первое плавание, предложив пассажирам два уникальных круиза: «Поморское кольцо» по Белому морю и «Легенды Кавказа» с заходом в Каспийское море.
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Россия запускает круиз по Каспийскому морю в 2025 году

В 2025 году новый теплоход «Николай Жарков» отправится в свое первое плавание, предложив пассажирам два уникальных круиза: «Поморское кольцо» по Белому морю и «Легенды Кавказа» с заходом в Каспийское море, сообщает pravda.ru.

Также рассматривается маршрут по прикаспийским странам, включая посещение портов Махачкалы, Актау, Туркменбаши, Баку и Бендер-Энзели. Однако для реализации этого маршрута необходимо урегулировать вопросы безвизового захода в порты Ирана и Туркменистана.

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- Необходимо обеспечить безвизовый режим для круизных туристов, - отметили в компании «Водоход».

Отмечается, что теплоход оснащен для комфортного пребывания 176 пассажиров и 97 членов экипажа.

Для гостей предусмотрены семь категорий кают класса люкс. На борту есть: ресторан с верандой, панорамный бар, музыкальный салон, винная библиотека, открытый бассейн, солярий с шезлонгами, фитнес-зал, спа-зона с сауной и хаммамом, массажный кабинет, салон красоты и детский клуб.

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