Туристический поезд отправится в первое путешествие по городам Казахстана

16 ноября в 13:55 со станции Алматы отправится первый туристический поезд «Jibek joly», который по пилотному проекту АО «Пассажирские перевозки» проследует по маршруту Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы.

16 ноября в 13:55 со станции Алматы отправится первый туристический поезд «Jibek joly», который по пилотному проекту АО «Пассажирские перевозки» проследует по маршруту Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы.

В путешествии примут участие 115 туристов. Тур продлится с 16 по 20 ноября, и уже в первый день путешественники отправятся в Туркестан, где проведут целый день. Они посетят легендарные памятники истории, такие как мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, Арыстан-баба и музей Отырар.

Затем поезд направится в Ташкент, где гости проведут два дня. В первый день их ждет насыщенная экскурсионная программа: они посетят исторические комплексы Хазрати-Имам, медресе Барак-Хан, мавзолей святого Абу-Бакра Каффали Шаши, а также прогуляются по современному парку «Magic City» и другим популярным достопримечательностям столицы Узбекистана. Во второй день туристы получат свободу для самостоятельных прогулок и знакомства с жизнью города.

Комфорт и удобство путешественников будут обеспечивать современные автобусы для трансферов и опытные гиды, проводящие экскурсии. А сам поезд «Jibek joly» будет состоять из 5 вагонов: четырёх купейных и одного вагона-ресторана, где туристов побалуют трёхразовым питанием.

Время в пути не будет скучным: в поезде ждут настольные игры, лотереи с призами и мультимедийная система Vputi.kz, с помощью которой пассажиры смогут смотреть фильмы, слушать музыку и читать книги. Каждому туристу будет вручена туристическая книга «Түркістан жаңғыру» и карты городов на память о поездке.

Отмечается, что билеты на турпакет продавались через туристические агентства.