Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

График движения поезда «Мангистау-Бейнеу-Мангистау» изменится с 1 ноября

С 1 ноября 2024 года пассажирский поезд будет курсировать только по нечетным дням недели. Состав поезда включает в себя 1 купейный вагон и 4 плацкартных.
gorod
График движения поезда «Мангистау-Бейнеу-Мангистау» изменится с 1 ноября

В Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщили об изменении графика движения пассажирского поезда «Мангистау-Бейнеу-Мангистау».

— С 1 ноября 2024 года пассажирский поезд будет курсировать только по нечетным дням недели, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Состав поезда включает в себя 1 купейный вагон и 4 плацкартных.

Напомним, бывший заместитель акима ЗКО, а ныне депутат верхней палаты парламента Арман Утегулов поднял вопрос о проблемах железнодорожной отрасли в регионе. По его словам, пока в соседних странах запускают высокоскоростные поезда и развивают туризм, в Казахстане до сих пор не могут обеспечить перевозку жителей из одного региона в другой.

Сенатор считает, что основные проблемы отрасли пассажирских перевозок связаны с недостаточно развитой инфраструктурой, износом и дефицитом вагонов, а также низким уровнем автоматизации процессов. Кроме того, несмотря на высокую стоимость билетов, качество обслуживания пассажиров остаётся низким.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article