График движения поезда «Мангистау-Бейнеу-Мангистау» изменится с 1 ноября

С 1 ноября 2024 года пассажирский поезд будет курсировать только по нечетным дням недели. Состав поезда включает в себя 1 купейный вагон и 4 плацкартных.

В Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщили об изменении графика движения пассажирского поезда «Мангистау-Бейнеу-Мангистау».

— С 1 ноября 2024 года пассажирский поезд будет курсировать только по нечетным дням недели, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Состав поезда включает в себя 1 купейный вагон и 4 плацкартных.

Напомним, бывший заместитель акима ЗКО, а ныне депутат верхней палаты парламента Арман Утегулов поднял вопрос о проблемах железнодорожной отрасли в регионе. По его словам, пока в соседних странах запускают высокоскоростные поезда и развивают туризм, в Казахстане до сих пор не могут обеспечить перевозку жителей из одного региона в другой.

Сенатор считает, что основные проблемы отрасли пассажирских перевозок связаны с недостаточно развитой инфраструктурой, износом и дефицитом вагонов, а также низким уровнем автоматизации процессов. Кроме того, несмотря на высокую стоимость билетов, качество обслуживания пассажиров остаётся низким.