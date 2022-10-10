Представитель сервиса знакомстврассказали, что с 21 сентября у сервиса выросло количество регистраций и платежей в странах, наиболее популярных для релокации. В частности, в Армении число регистраций выросло на 135% по сравнению с предшествующей неделей, в Грузии — на 120%, в Турции — на 110%,, в Белоруссии — на 19%. При этом количество общих регистраций в России в первые три дня после начала мобилизации, по данным «Мамбы», снизилось, но уже через неделю выросло на 17%. О росте активности в других странах с начала частичной мобилизации также сообщил представитель сервисапо сравнению с предшествующей неделей, в Грузии — на 125%, в Армении — на 52%. Представитель сервиса знакомстврассказал, что рост числа регистраций мужчин в других странах после 21 сентября в среднем составил 6%, тогда как среди женщин активность оставалась на прежнем уровне.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.