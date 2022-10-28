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Социум

Россиянин дал взятку полицейскому в Атырау

Он вложил деньги в документы, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 24 октября на трассе Атырау - Уральск. Патрульный остановил Chevrolet Lacetti, за рулём которого был 32-летний гражданин России. Мужчина передвигался без страхового полиса и планировал решить эту проблему, передав стражу порядка документы с вложенными 500 рублями. - Передача денег попала на видеожетон Ризабека Сапанова, который сразу же вызвал на место следственно-оперативную группу. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 367 УК РК (дача взятки), - рассказали в полиции. Приказом
Дана Рахметова
Россиянин дал взятку полицейскому в Атырау
Он вложил деньги в документы, передаёт Polisia.kz.
1,7 млн тенге вымогал мужчина у жителя Уральска
1,7 млн тенге вымогал мужчина у жителя Уральска
Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 24 октября на трассе Атырау - Уральск. Патрульный остановил Chevrolet Lacetti, за рулём которого был 32-летний гражданин России. Мужчина передвигался без страхового полиса и планировал решить эту проблему, передав стражу порядка документы с вложенными 500 рублями.
- Передача денег попала на видеожетон Ризабека Сапанова, который сразу же вызвал на место следственно-оперативную группу. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 367 УК РК (дача взятки), - рассказали в полиции.
Приказом министра внутренних дел патрульного наградили медалью за добросовестное исполнение служебных обязанностей и пресечение коррупционных правонарушений. Отмечается, что 37-летний Сапанов воспитывает пятерых детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
взятка Атырау

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