Россиянин дал взятку полицейскому в Атырау

Он вложил деньги в документы, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 24 октября на трассе Атырау - Уральск. Патрульный остановил Chevrolet Lacetti, за рулём которого был 32-летний гражданин России. Мужчина передвигался без страхового полиса и планировал решить эту проблему, передав стражу порядка документы с вложенными 500 рублями. - Передача денег попала на видеожетон Ризабека Сапанова, который сразу же вызвал на место следственно-оперативную группу. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 367 УК РК (дача взятки), - рассказали в полиции. Приказом