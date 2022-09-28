Фото предоставлено ДП Актюбинской области Трагедия произошла ночью на дороге Самара - Шымкент в районе посёлка Аралтогай. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 38-летний водитель Toyota Camry, гражданин России, по неизвестным причинам не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась в кювет. В результате аварии 34-летний пассажир, гражданин РФ, от полученных травм скончался на месте, второй пассажир с различными травмами госпитализирован в районную больницу. По факту ДТП начато досудебное расследование.Фото предоставлено ДП Актюбинской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.