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Рост опасного заболевания спровоцировали мыши и крысы в ЗКО

Мышей и крыс в области стало больше в 10 раз.
Арайлым Усербаева
Рост опасного заболевания спровоцировали мыши и крысы в ЗКО

В ЗКО зарегистрирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. По данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, если в 2023 году выявлено всего 3 случая, то в 2024 году - 27. 

В 14 случаях болезнь выявили в районе Байтерек, 7 - в Бурлинском районе, ещё в шести случаях заболели жители Уральска. 

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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — острая вирусная природно-очаговая болезнь, протекающая с высокой лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, геморрагическим синдромом и поражением почек в виде нефрозонефрита. Источником инфекции являются грызуны (полевые и лесные мыши, лемминги).

Одной из причин роста заболеваемости стали паводки в весенний период. По информации Уральской противочумной станции, с 2020 по 2024 год зарегистрирован рост мышевидных грызунов в 10 раз.

При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие контактировали с грызунами, ездили на рыбалку, участвовали в сенокосных работах. 

Для профилактики населения геморрагической лихорадки с почечным синдромом санврачи рекомендуют:

  • Использовать респиратор при работе с сеном, пшеницей, продуктами из пшеницы и в пыльных помещениях, где могут находится грызуны.
  • Не использовать продукты, которые могут быть заражены грызунами.
  • Проводить своевременные дератизационные работы.

Санврачи призывают население не заниматься самолечением, обращаться в медицинское учреждение по месту жительства и соблюдать все рекомендации врача.

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