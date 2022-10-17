Симптомы, по словам учёного, являются проявлениями инфекции, вызываемой вариантом Omicron.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман на своей странице в Facebook написал, что в последнее время у многих отмечаются симптомы заложенности в горле, насморк, общее недомогание, повышение температуры, а также боли в пояснице и другие болезненные явления.
- Чаще всего эти симптомы проходят в течение 5 – 7 дней и большинство не обращается за медицинской помощью. Очень редко проводят тестирование на коронавирус. Между тем, часто эти симптомы являются проявлениями инфекции, вызываемой вариантом Omicron. Являясь чрезвычайно заразной, она протекает менее агрессивно по сравнению с предыдущими вариантами коронавирусов, - считает Шарман.
Многих удивляет то, что они заразились, несмотря на полноценную вакцинацию, причём дополнительными бустерными дозами высокоэффективных вакцин. В таких случаях, по словам профессора, говорят о так называемой «прорывной» инфекции, и это является характерной особенностью варианта коронавируса Omicron.
- На днях ученые из Медицинского университета Орегона показали, что бустерные дозы коронавирусной вакцины и «прорывные» инфекции обеспечивают довольно высокий уровень иммунитета. Они исследовали кровь на иммунитет у лиц спустя три месяца после бустерной дозы коронавирусной вакцины и сравнили её с иммунитетом у пациентов, перенесших инфекцию, спустя месяц после заражения. В обоих группах наблюдался высокий уровень иммунного ответа, причём по амплитуде, силе и диапазону. Важно отметить, что такой иммунный ответ отмечался как у молодых, так и у пожилых людей, - написал президент Академии профилактической медицины.
Таким образом, по мере мутаций коронавирус становится безобидным, хотя и более заразным.