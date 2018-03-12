Роженица из Атырау: «Я родила без помощи врача и акушера»

По словам роженицы, она самостоятельно родила ребенка, а медперсонал подошел к ней через несколько минут после родов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта Sputnik.kz Свой крик души женщина опубликовала инкогнито в паблике @atyrauoil. В городской роддом, расположенный в мкр.Алмагуль, беременная поступила на днях со схватками ранним утром. Мама двоих детей готовилась родить третью девочку. — В 5 часов утра у меня начали схватки, муж вызвал скорую, скорая помощь приехала и сказали, что положат в городской роддом. Там меня приняли, но мужа, который должен быть мо