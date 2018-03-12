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Происшествия

Роженица из Атырау: «Я родила без помощи врача и акушера»

По словам роженицы, она самостоятельно родила ребенка, а медперсонал подошел к ней через несколько минут после родов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта Sputnik.kz Свой крик души женщина опубликовала инкогнито в паблике @atyrauoil. В городской роддом, расположенный в мкр.Алмагуль, беременная поступила на днях со схватками ранним утром. Мама двоих детей готовилась родить третью девочку. — В 5 часов утра у меня начали схватки, муж вызвал скорую, скорая помощь приехала и сказали, что положат в городской роддом. Там меня приняли, но мужа, который должен быть мо
gorod
Роженица из Атырау: «Я родила без помощи врача и акушера»
По словам роженицы, она самостоятельно родила ребенка, а медперсонал подошел к ней через несколько минут после родов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото с сайта Sputnik.kz Свой крик души женщина опубликовала инкогнито в паблике @atyrauoil. В городской роддом, расположенный в мкр.Алмагуль, беременная поступила на днях со схватками ранним утром. Мама двоих детей готовилась родить третью девочку. — В 5 часов утра у меня начали схватки, муж вызвал скорую, скорая помощь приехала и сказали, что положат в городской роддом. Там меня приняли, но мужа, который должен быть моим партнером, не впустили по той причине, что сменная одежда не соответствует. Думаю, ладно, сама рожу. Но схватки у меня длились 4 часа, за эти 4 часа врачи, то ли акушерки пришли ко мне 2 раза. Это типа я без партнёра, и такое отношение халатное? В итоге я родила сама, ни акушеры, ни врачи у меня не приняли роды, — рассказывает женщина. По словам роженицы, соседка по палате кричала и звала врачей, но никто не осмелился подойти к женщине. Так мама и ребенок пролежали 4 минуты. — Я лежу, ребёнок лежит, не дышит, не плачет, не двигается. Я уже без сил звать и орать. Пришла через 4-5 минут акушерка, испугалась и начала ребёнка брать с кушетки, взяла обычные ножницы и перезала пуповину. Почему они все свои инструменты заранее не готовят? Почему в родзале, как в патологии, нет кнопки вызова? Спасибо, что мой ребёнок жив. Но мне обидно, что у нас в городе такое творится, — поделилась роженица. По словам автора, после акушерки пришли врачи, провели обработку и все необходимые послеродовые процедуры, а через 2 часа перевели новоиспеченную маму с ребенком в палату. Оказалось, что в помещении не было ни полки для вещей, ни подушки, ни кроватки для ребенка. — Медсестра спросила, кто в палате первородки, и принесла им кроватки для ребёнка. То есть мы, которые родили 2 или 3 детей, получается не люди? — возмущается местная жительница. В управлении здравоохранения Атырауской области заявили, что по данному факту начата проверка. — Добрый день, уважаемые граждане, на данный момент управление здравоохранения области проводит разбор, с принятием мер по оценке нарушений функциональных обязанностей медработников и законности в оказании медицинской помощи. Управление здравоохранения примет незамедлительные меры по устранению обстоятельств и причин халатного отношения к своим обязанностям медработников. По окончанию проверки, мы опубликуем заключение проверки на официальном сайте и официальных страница социальных сетей, — говорится в официальном сообщении облздрава. Между тем руководство Атырауского родильного дома просит местных жителей воздержаться от негативных комментариев до выяснения достоверности данной ситуации, а также сообщает, что в стационаре во всех отделениях имеется ящики и книги жалоб, также работает служба поддержки пациентов, есть сайт городского родильного дома и блог главного врача. Камилла МАЛИК
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