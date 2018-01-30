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Социум

Роженицы Атырау недовольны сложностями получения справок о рождении детей в роддоме

На некомпетентную сотрудницу, выдающую свидетельства о рождении новорожденных детей, пожаловались пациентки областного перинатального центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта pandaland.kz Пост возмущения по поводу выдачи медицинского свидетельства о рождении ребенка в областном роддоме был опубликован в социальных сетях. С нового года процедура выдачи свидетельств измнилась - роженицам в определенное время необходимо подойти в паспортный стол, расположенный в коридоре на 1 этаже. Женщины из отделения патологии, а также все роженицы перинатального центра с
gorod
Роженицы Атырау недовольны сложностями получения справок о рождении детей в роддоме
На некомпетентную сотрудницу, выдающую свидетельства о рождении новорожденных детей, пожаловались пациентки областного перинатального центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта pandaland.kz Пост возмущения по поводу выдачи медицинского свидетельства о рождении ребенка в областном роддоме был опубликован в социальных сетях. С нового года процедура выдачи свидетельств измнилась - роженицам в определенное время необходимо подойти в паспортный стол, расположенный в коридоре на 1 этаже. Женщины из отделения патологии, а также  все роженицы перинатального центра с 13.30 занимают очередь, чтобы получить справки до 16.00. Помимо большой очереди, в коридоре толпятся родственники рожениц из города и районов, которые также по несколько человек приезжают из сел и не могут получить справку по причине некомпетентности лица, выдающего документ. - Женщина, которой доверили эту работу, совершенно не владеет компьютерными навыками, делает кучу ошибок в свидетельстве. Из-за чего людям приходится возвращаться за исправленной копией. В итоге накапливаются новые запросы вдобавок к требующим исправлений. Жалко мамаш с ОПН (отделения патологии новорожденных), которые нужны недоношенным деткам. Им приходится бегать между зданиями. Место ожидания на сквозняке, мамочки и без того слабые после родов и операций вынуждены стоять в этой давке за справкой. Почему не выдают медсестры или не назначат ответственного человека на каждом этаже? Что за беспредел устроили, вместо того чтобы создавать комфортные условия в такие моменты жизни? - возмущается Нургуль ТЛЕПОВА. По словам роженицы, из-за поздней выдачи  свидетельства о рождении приходится писать объяснительную в ЦОНе, так как регистрировать ребенка необходимо в течение трёх дней. Как прокомментировали данный факт в пресс-службе управления здравоохранения, новое консультативно-диагностическое  отделение открылось на 1 этаже 5-этажного здания акушерского корпуса областного роддома. Для выдачи справок о рождении назначили отвественное лицо, рядом с отделением для удобства рожениц открылся кабинет представителя ЦОНа. - Сотрудник, выдающий справки о рождении, имеет опыт в медучреждениях, сертификат специалиста медицинской деятельности и допуск к клинической практике по специальности "Сестринское дело". Женщина имеет 13 лет стажа. В данное время замечания по вышеуказанной жалобе устраняются, впредь со стороны руководства будут приняты меры по недопущению жалоб, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. Камилла МАЛИК
трудности жалоба получение справки

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