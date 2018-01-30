Роженицы Атырау недовольны сложностями получения справок о рождении детей в роддоме

На некомпетентную сотрудницу, выдающую свидетельства о рождении новорожденных детей, пожаловались пациентки областного перинатального центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта pandaland.kz Пост возмущения по поводу выдачи медицинского свидетельства о рождении ребенка в областном роддоме был опубликован в социальных сетях. С нового года процедура выдачи свидетельств измнилась - роженицам в определенное время необходимо подойти в паспортный стол, расположенный в коридоре на 1 этаже. Женщины из отделения патологии, а также все роженицы перинатального центра с