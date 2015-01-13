Фото из архива "МГ"Официальный курс российского рубля, установленный Национальным Банком РК на сегодня составил 2,92 тенге. Это уже второй рекорд с прошлой недели: 8 января российская валюта упала до 2,93 тенге за рубль. Уже тогда в филиале НацБанка заявили о том, что такого падения не было даже при девальвации в 2009 году. Еще с прошлой недели банки второго уровня в обменных пунктах рубль покупают в коридоре 2,60-2,80 тенге, а продают за 3,10-3,20 тенге. Напомним, падение рубля началось в начале осени прошлого года. Из-за снижения курса российской валюты в Казахстане начался ажиотаж - жители приграничных областей республики стали ездить за товарами, в том числе и за автомашинами в РФ. Если в сентябре 2014 года в ЗКО было продано 800 млн рублей, то в октябре западноказахстанцы скупили уже 1 миллиард 300 миллионов рублей. В ноябре банки второго уровня нашей области продали 1 млрд 500 млн рублей. Тогда как в октябре 2014 года в регионе было продано 48 миллионов долларов, а в ноябре всего 41 миллион.