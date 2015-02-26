caf27_rublВ январе 2015 года продажи российской валюты в тенговом эквиваленте снизились до 57 миллиардов. Спрос на рубли за месяц упал на 35%, сообщает ranking.kz В рублях продажи российской валюты обменными пунктами составили 19,9 миллионов. Снижение спроса отмечено в 15 регионах. Прирост показала только Кызылординская область (на 19,4%, до 0,51 миллиардов тенге). Традиционно самые высокие показатели продаж российской валюты в мегаполисах (Алматы - 12,73 миллиардов в тенговом эквиваленте, Астана - 11,33 миллиардов). На долю столиц пришлось 42,1% всех рублевых продаж - на 5,1% больше, чем в декабре 2014. В то же время, несмотря на спад на рынке продаж рубля, годовой рост относительно января прошлого года составил 2,2 раза. В 5 раз рублевый спрос увеличился за год в Кызылординской области и Астане. post1424925223pu29