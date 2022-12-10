Руководитель АО «Актобе ТЭЦ»: Риск всегда есть

Руководитель АО «Актобе ТЭЦ» Бахтияр Избасаров рассказал о состоянии котлов и оборудования на теплообеспечивающем предприятии. Иллюстративное фото из архива "МГ" Пятый котёл, как выяснилось, установили ещё в 1943 году. - Но все его основные агрегаты и узлы полностью заменили, бойлер только остался 43-го года. Ежегодно он проходит дефектоскопию, есть экспертное заключение, которое подтверждает работоспособность котла. За последние 5 лет на этом котле никаких аварийных остановок не было. Износ ТЭЦ составляет 41% с учётом ввода нового оборудования и выполненных в этом году работ. В следующем году