Руководитель АО «Актобе ТЭЦ»: Риск всегда есть

- Но все его основные агрегаты и узлы полностью заменили, бойлер только остался 43-го года. Ежегодно он проходит дефектоскопию, есть экспертное заключение, которое подтверждает работоспособность котла. За последние 5 лет на этом котле никаких аварийных остановок не было. Износ ТЭЦ составляет 41% с учётом ввода нового оборудования и выполненных в этом году работ. В следующем году снизим этот показатель до 37%, - рассказал Бахтияр Избасаров. - Относительно других ТЭЦ, это очень хороший показатель.Сейчас, по словам Бахтияра Избасарова, идут пусконаладочные работы, идёт испытание. Установка даст дополнительную паровую мощность, это дополнительные резервы для подачи тепла населению. Но проблемы на ТЭЦ тоже есть. Надо обновлять машины, но заявки по увеличению инвестиционной составляющей «срезает» департамент регулирования естественных монополий, поскольку такие затраты могут сказаться на населении. Кроме того, «Казахгаз», который был готов подавать газ на новую газотурбинную установку, при пуско-наладочных работах не стал подписывать договор на 2023 год.
- Исторический минимум мощности станции по электрической энергии составил 30 мегаватт , сейчас - 118 мегаватт, а будет 178 мегаватт, - сообщил спикер.Если вернуться к паровому котлу №5, то срок его эксплуатации продлён до 2026 года.
- В 2023 году мы хотим вывести его на капремонт вне отопительного сезона. Экспертная организация далее даст заключение о дальнейшей его эксплуатации. Мы регулярно проводим модернизацию. Котёл модернизировали уже два раза. Риск остановки в любом случае есть, но этого не случилось, мы над этим работаем. Но на такой случай есть резервы. Есть два водогрейных котла не загруженные в сеть. Мы их можем в любой момент включить в сеть для вырабатывания дополнительного тепла, - заверил руководитель «Актобе ТЭЦ».На ремонтные работы на актюбинском ТЭЦ ушло 5 млрд 473 млн тенге, на пятилетку до 27 года собираются потратить ещё 14 787 млн тенге. Два года назад здесь начали строить газотурбинную установку, её мощность 57 мегаватт. Ввод должен увеличить электроэнергетическую мощность ТЭЦ на 50%, стоимость установки - 21 млрд тенге. Фарида ЗАРИП