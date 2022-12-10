Как казахстанцы используют свои пенсионные накопления

Всего с первого января прошлого года по первое декабря этого года на использование пенсионных накоплений поступили заявления от 1,3 миллиона казахстанцев. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ЕНПФ, с первого января 2021 года по первое декабря 2022 года ЕНПФ исполнил 1 340 016 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев фонд перевёл 3,2 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 миллиона тенге. Однако надо отметить, что этот показатель различный в разных реги