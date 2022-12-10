– Порядка 458,4 миллиардов тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счёта вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные законодательством сроки, по заявлению заявителя и иным причинам, - сообщили в ЕНПФ.Чаще всего вкладчики используют накопления на приобретение жилья. Также фонд исполнил 398 875 заявлений на лечение на общую сумму 314,9 миллиардов тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 миллионов тенге. Чаще всего (более 96% заявлений) казахстанцы используют свои накопления в медицинских целях на стоматологические услуги. Только 2,8% заявлений - с целью получения офтальмологических услуг. Вместе с тем, на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ вернулось порядка 32,1 миллиарда тенге от уполномоченного оператора (АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»). Средства не были использованы в установленные законодательством сроки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Как казахстанцы используют свои пенсионные накопления
Всего с первого января прошлого года по первое декабря этого года на использование пенсионных накоплений поступили заявления от 1,3 миллиона казахстанцев. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ЕНПФ, с первого января 2021 года по первое декабря 2022 года ЕНПФ исполнил 1 340 016 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев фонд перевёл 3,2 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 миллиона тенге. Однако надо отметить, что этот показатель различный в разных реги