Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Нурдаулет Самет, общественным фондом "Transparensy International Kazakhstan" проведено исследование состояния коррупции в Казахстане. В анкетировании по ЗКО участвовали 520 жителей региона и 130 предпринимателей. – 4,6% опрошенных предпринимателей считают, что коррупция стала необходимой частью нашей жизни, без которой нельзя решить ни один вопрос в госорганах. 45,5% респондентов-бизнесменов назвали противопожарную службу как ведомство, в котором больше всего распространена коррупция, 27,3% назвали налоговую службу в сфере земельных отношений и 18,2% - налоговую службу и акимат. Анализ выявленных преступлений за последние три года показывает, что наибольшее количество преступлений выявлено в городе Уральск, всего 195 случаев. В разрезе "районов-лидеров" в рейтинге коррупциогенности первое место прочно занимает Бурлинский район, в котором выявлено 45 преступлений в отношении 15 человек. Преступления в этом районе выявляются ежегодно, при этом каких-либо положительных сдвигов не наблюдается. Если в 2017 году зарегистрировано 3 преступления, то в 2018 году 27, а за восемь месяцев 2019 года уже 15, - рассказал Нурдаулет Самет. На втором месте расположился Теректинский район, в котором выявлено 20 преступлений и к ответственности привлечены шесть человек. Замыкает тройку лидеров район Байтерек, где ежегодно выявляются коррупционные правонарушения. – Руководитель аппарата акима Бурлинского района Агедилов подозревается в хищении бюджетных средств. Чиновник является достаточно высокопоставленным должностным лицом. Сумму хищения озвучить не могу, так как дело еще будет рассматриваться в суде, по итогам которого мы сможем дать более подробную информацию. В трех районах ЗКО за последние три года не выявлено ни одного преступления, это Акжайыкский, Каратобинский и Шынгырауский районы, - добавил Нурдаулет Самет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.