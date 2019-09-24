В настоящий момент в отношении чиновника окончено досудебное расследование и дело передано в суд, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Нурдаулет Самет, общественным фондом "Transparensy International Kazakhstan" проведено исследование состояния коррупции в Казахстане. В анкетировании по ЗКО участвовали 520 жителей региона и 130 предпринимателей. – 4,6% опрошенных предпринимателей считают, что коррупция стала необходимой частью нашей жизни, без которой нельзя решить ни один вопрос в госорганах. 45,5% респондентов-бизнесменов назвали противопожарную службу как ведомство, в котором больше всего распространена коррупция, 27,3% назвали налоговую службу в сфере земельных отношений и 18,2% - налоговую службу и акимат. Анализ выявленных преступлений за последние три года показывает, что наибольшее количество преступлений выявлено в городе Уральск, всего 195 случаев. В разрезе "районов-лидеров" в рейтинге коррупциогенности первое место прочно занимает Бурлинский район, в котором выявлено 45 преступлений в отношении 15 человек. Преступления в этом районе выявляются ежегодно, при этом каких-либо положительных сдвигов не наблюдается. Если в 2017 году зарегистрировано 3 преступления, то в 2018 году 27, а за восемь месяцев 2019 года уже 15, - рассказал Нурдаулет Самет. На втором месте расположился Теректинский район, в котором выявлено 20 преступлений и к ответственности привлечены шесть человек. Замыкает тройку лидеров район Байтерек, где ежегодно выявляются коррупционные правонарушения. – Руководитель аппарата акима Бурлинского района Агедилов подозревается в хищении бюджетных средств. Чиновник является достаточно высокопоставленным должностным лицом. Сумму хищения озвучить не могу, так как дело еще будет рассматриваться в суде, по итогам которого мы сможем дать более подробную информацию. В трех районах ЗКО за последние три года не выявлено ни одного преступления, это Акжайыкский, Каратобинский и Шынгырауский районы, - добавил Нурдаулет Самет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.